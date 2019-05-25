В Ашхабаде открылась международная урбанистическая выставка

АШХАБАД /Trend/ - В туркменской столице в субботу начала свою работу двухдневная международная универсальная выставка «Белый город – Ашхабад», сообщает Trend в субботу со ссылкой на торгово-промышленную палату Туркменистана.

В качестве организатора также выступает хякимлик (администрация) Ашхабада.

"Ашхабад всё более утверждается в статусе политического и делового центра международного уровня", - сказано в обращении к участникам президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

На выставке представлен широкий диапазон тем, представляющих интерес для сотрудничества: от строительства до электроэнергетики, перерабатывающей и лёгкой промышленности, дизайна. Ашхабад - крупнейший административно-политический, транспортный, торговый и научно-культурный центр страны и является отдельной административно-территориальной единицей страны - городом с правами велаята (области).

Одной из ведущих отраслей экономики столицы является промышленность: специализируется на выпуске товаров легкой и пищевой промышленности, продукции машиностроения и металлообработки, деревообрабатывающей, фармацевтической промышленности и промышленности строительных материалов. По данным 2018 года, население Ашхабада превысило один миллион человек.

Отметим, что прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и унесла многочисленные жизни.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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