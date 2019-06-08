Беларусь и Туркменистан провели межмидовские консультации

АШХАБАД /Trend/ - В Минске состоялись белорусско-туркменские межмидовские консультации по договорно-правовым вопросам, сообщает Trend со ссылкой на посольство Беларуси в Ашхабаде.

Данная встреча была предусмотрена действующей Программой сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Стороны провели инвентаризацию действующих межгосударственных, межправительственных, межведомственных и иных двусторонних договоров.

В ходе консультаций были намечены наиболее перспективные направления дальнейшего расширения двусторонней договорно-правовой базы, обеспечивающей укрепление и развитие отношений между Беларусью и Туркменистаном в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, сказано в информации.

Отметим, что в 2017 году взаимный товарооборот Туркменистана и Беларуси составил 65 миллионов долларов, в 2018 году - 32,2 миллиона долларов. Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.