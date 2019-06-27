В Туркменистане к своим обязанностям приступил новый посол США

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял вновь назначенного посла США Мэттью Стивена Климова, вручившего верительные грамоты, сообщает Trend со ссылкой на телеканал Turkmenistan.

Состоялся обмен мнениями о перспективах межгосударственного взаимодействия, в котором действенная роль отводится совместному деловому совету.

Данная структура призвана способствовать расширению и диверсификации торгово-экономических связей, стимулированию инвестиционной активности и реализации имеющегося солидного потенциала продуктивного сотрудничества, отмечает в своем комментарии госагентство «Туркмен довлет хабарлары».

На встрече обсуждались и вопросы партнёрства в вопросах региональной и глобальной безопасности, противодействия вызовам и угрозам современности.

При этом отмечался весомый вклад Туркменистана в мирное урегулирование ситуации в Афганистане, социально-экономическое возрождение соседнего государства, что находит своё воплощение в конкретных инфраструктурных проектах, таких, как строительство транснационального газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), говорилось в репортаже.

Отметим, что Климов, до своего назначения работал старшим советником в канцелярии заместителя министра по вопросам управления в Госдепартаменте США. До этого он занимал должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО в Брюсселе, и был офицером армии США с 1974 по 2003 год.

Напомним, что дипломатические отношения Туркменистана и США были установлены 19 февраля 1992 года. Договорно-правовая база состоит из 59 документов, из них межгосударственных и межправительственных – 53, межведомственных – 6.

За этот период были налажены связи с компаниями, работающими в таких сферах, как нефтегазовая и химическая промышленность, компьютерные технологии, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. В их числе: – Boeing, General Electric, John Deere, Microsoft, Caterpillar, Coca-Cola и другие.

По состоянию на первое мая 2018 года в Туркменистане зарегистрировано 156 проектов с участием американских компаний на общую сумму 2573,43 миллиона долларов США и 0,3 миллиона евро.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.