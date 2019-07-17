Посол Германии завершает свою дипмиссию в Туркменистане

17 июля 2019 09:50 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Германии Маргрет Юббер, завершающей свою дипломатическую миссию в Туркменистане, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

"Для Туркменистана Германия является стратегически важным партнёром. Также страны успешно взаимодействуют в рамках Европейского Союза",- сказано в информации.

Стороны обсудили возможности расширения торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия между двумя странами и деятельность совместной рабочей группы по экономическому сотрудничеству.

Отметим, что германские компании вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand, MAN, Bosch и другие.

В Туркменистане по состоянию на 2016 год было зарегистрировано 167 инвестиционных проектов и контрактов с участием германского капитала на общую сумму 540 миллионов долларов США и около 555 миллионов евро.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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