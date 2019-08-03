Премьер-министр РФ проведет в Туркменистане переговоры в верхах

3 августа 2019 14:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в работе первого Каспийского экономического форума, который состоится в городе Туркменбаши (12 августа 2019 года), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства России.

На полях мероприятия планируется встреча с президентом, председателем Кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым с целью обсуждения актуальных вопросов сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе.

Ожидается выступление Медведева на пленарном заседании форума. Делегация РФ также посетит международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой будет представлена экспозиция России. Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом.

С 2009 года на основании соглашения о разделе добычи в туркменском секторе Каспия действует холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА). Российский “Газпром”, после трехлетнего перерыва, в 2019 году возобновил закупки туркменского газа. Кроме того, Россия и Туркменистан инициируют развитие сотрудничества на Каспии.

В частности, через море запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет Махачкалу с портом Туркменбаши. Две страны изучают совместные проекты, вопросы деятельности российских компаний на территории Туркменистана, а также перспективы сотрудничества в промышленной, строительной, транспортной, нефтегазовой, газохимической и электроэнергетической отраслях. На повестке дня стояли вопросы сотрудничества и на таких важных направлениях, как агропромышленный комплекс и поставки сельхозтехники, строительство, взаимодействие по линии деловых структур, внедрение передовых технологий. Туркменистан в последние годы активно налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых также Татарстан, Свердловская, Астраханская области и город Санкт-Петербург.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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