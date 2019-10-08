Туркменистан проведет в 2020 году Чемпионат Азии по футзалу

8 октября 2019 15:49 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В 2020 году туркменская столица станет местом проведения Чемпионата Азии по футзалу, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента Туркменистана.

Согласно документу, министерству спорта и молодёжной политики Туркменистана поручено провести спортивное мероприятие в период 24 февраля – 10 марта 2020 года совместно с федерацией футбола Туркменистана и Азиатской конфедерацией футбола Чемпионат Азии по футзалу.

Напомним, что согласно решению Международной федерации самбо (FIAS) в
будущем году в Ашхабаде также состоится Чемпионат мира по самбо.

В ноябре 2018 года здесь проводился Чемпионат мира по тяжёлой
атлетике, а в сентябре 2017 года прошли V Азиатские игры в закрытых
помещениях и по боевым искусствам

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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