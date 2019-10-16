Туркменистан утвердил свой состав делового совета с Республикой Корея

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил состав туркмено-корейского делового совета с туркменской стороны, сообщает Trend в среду со ссылкой на обнародованное распоряжение главы государства.

Документ подписан "в целях развития торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Республикой Корея, содействия взаимовыгодному партнерству между туркменскими и корейскими бизнесменами".

Отметим, что корейские компании заметно представлены на местном рынке. Речь идет о реализации при их участии проектов по строительству завода по очистке природного газа на газовом месторождении «Галкыныш», втором

крупнейшем в мире, установки по производству бензина на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туркменбаши, полимерного завода в посёлке Киянлы и завода по производству бензина из природного газа в Овадан-депе.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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