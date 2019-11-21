Назначен посол Ирана в Туркменистане

21 ноября 2019 09:35 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Туркменистане назначен Голам Аббас Арбаб Халес, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Ирана.

Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За годы многолетнего сотрудничества реализовано ряд крупных экономических проектов.

Наиболее важным можно назвать газопровод введенный в строй в 1996 году по маршруту Корпедже-Курт-Куи и введенное в последние годы в дополнение к нему ответвление по другому транзиту - Довлетабат-Серахс-Хангеран.

Отметим, что две страны основное внимание уделяют вопросам совместной деятельности в транспортно-транзитной сфере, в области строительства дорог, секторе электроэнергетики и газа.

В Туркменистане зарегистрировано 142 предприятия различной формы собственности с участием иранского капитала, включая представительства и товарищества с ограниченной ответственностью.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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