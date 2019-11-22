Глава Туркменистана посетит Узбекистан с рабочим визитом

22 ноября 2019 10:02 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Рабочий визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан состоится 28-29 ноября 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Запланирована двусторонняя встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран рассмотрят возможности расширения туркмено-узбекских связей по всему спектру сотрудничества, говорится в сообщении.

СМИ Узбекистана ранее сообщали, что 29 ноября в Ташкенте состоится вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Отметим, что общий товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном увеличился в 2018 году до 274 миллионов долларов США, с 159 миллионов долларов США в 2017 году.

Примечательно, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является проект по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан–Китай, реализованный в 2009 году.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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