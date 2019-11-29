В Ашхабаде завершается неделя Евразийской группы по противодействию финансированию терроризма

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в пятницу завершается пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), сообщает Trend со ссылкой на организацию.

В ЕАГ входят девять государств: Туркменистан, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

ЕАГ является региональным объединением и ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

На повестку дня в Ашхабаде вынесено обсуждение ключевой роли ЕАГ в снижении угрозы международного терроризма, обеспечении прозрачности, надёжности и безопасности финансовых систем государств, результатов деятельности структуры, сообщает госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

В рамках пленарной недели прошли заседания рабочих групп, в ходе которых состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов в областях, имеющих отношение к финансовой безопасности.

Заседания в многостороннем формате завершаются 29 ноября. Участники примут решения по совершенствованию мер для обеспечения эффективного функционирования систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в странах-членах Евразийской группы и региона в целом.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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