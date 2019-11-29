В Ашхабаде завершается неделя Евразийской группы по противодействию финансированию терроризма

29 ноября 2019 14:37 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в пятницу завершается пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), сообщает Trend со ссылкой на организацию.

В ЕАГ входят девять государств: Туркменистан, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

ЕАГ является региональным объединением и ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

На повестку дня в Ашхабаде вынесено обсуждение ключевой роли ЕАГ в снижении угрозы международного терроризма, обеспечении прозрачности, надёжности и безопасности финансовых систем государств, результатов деятельности структуры, сообщает госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

В рамках пленарной недели прошли заседания рабочих групп, в ходе которых состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов в областях, имеющих отношение к финансовой безопасности.

Заседания в многостороннем формате завершаются 29 ноября. Участники примут решения по совершенствованию мер для обеспечения эффективного функционирования систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в странах-членах Евразийской группы и региона в целом.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ашхабад и Баку подписали соглашение о строительстве оптико-волоконной линии связи по дну Каспия
ИКТ 14:44
Туркменистан и Бахрейн обсудили совместные проекты
Бизнес 13:12
Туркменистан и Узбекистан обсудили в верхах новый газопроводный проект в Китай
Энергетика 11:14
Госкорпорация «Туркменгеология» закупит буровое оборудование
Тендеры 11:00
Туркменистан закупил в РФ геофизическую лабораторию
Бизнес 10:00
Туркменистан сотрудничает с Турцией в сфере кибербезопасности
ИКТ 09:51
Лента новостей
В Гобустане будет создан большой комплекс на территории грязевых вулканов
Общество 15:53
Сиявуш Новрузов: Смена состава в результате предстоящих парламентских выборов зависит от избирателей
Политика 15:51
Определились представители Азербайджана в мировом финале Best Model of The World 2019 (ФОТО)
Стиль 15:49
Между Азербайджаном и Пакистаном откроется прямое авиасообщение
Туризм 15:45
В Азербайджане обсуждается возможность использования сельских домов для размещения туристов
Общество 15:39
Лидеры стран НАТО примут в Лондоне решения о новом повышении готовности сил альянса
Европа 15:39
В первую декаду декабря в Азербайджане будет ветрено, выпадут осадки
Общество 15:34
АБР выделил Узбекистану кредит на развитие ипотеченого жилья
Финансы 15:33
Горячие блюда выражали темпераментно-жгучий характер азербайджанцев – "Березка" в Баку (ФОТО)
Интервью 15:31