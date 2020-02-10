В Туркменистане аккредитован новый посол Евросоюза

АШХАБАД/Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Европейского Союза Диего Руизом Алонсо, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Туркменская сторона выразила готовность оказать содействие и поддержку деятельности представительства ЕС, говорится в сообщении.

В рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом. Была отмечена роль сотрудничества в рамках международных организаций, также стороны рассмотрели дальнейшие шаги по расширению отношений в различных сферах.

Напомним, что стороны регулярно обсуждают крупные проекты в области развития транспортных систем и региональной энергетической инфраструктуры.

В частности, на данном этапе ведется подготовка проекта правового рамочного соглашения о будущих поставках газа из Туркменистана в Европу.

Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для этой задачи.

Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

Отметим, что в Туркменистане осуществляются проекты технического содействия ЕС, в частности Erasmus Mundus - программа студенческого обмена.

(Автор: Гусейн Гасанов).