В Туркменистане заболеваемости коронавирусом не зафиксировано - минздрав

АШХАБАД /Trend/ - Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистане осуществляется комплексная работа по предупреждению угрозы возникновения пандемии - острой пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, сообщает Trend в среду со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Согласно информации, президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл совещание с участием вице-премьера, председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней Пурли Агамырадова и министра здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммеда Аманнепесова.

По словам министра, в Туркменистане опасное заболевание, вызванное коронавирусом, не зафиксировано, говорится в сообщении.

Также отмечается, что для обеспечения безопасности введены соответствующий контроль и карантин в отношении прибывающих из-за рубежа граждан. Также ограничен, за исключением служебной необходимости, выезд туркменистанцев в государства, где зарегистрированы очаги этого заболевания. Усилен контроль в связи с въездом граждан этих стран в Туркменистан.

В местных международных аэропортах, во всех государственных пограничных зонах, на морских, автомобильных и железнодорожных путях в санитарно-карантинных пунктах и отделениях осуществляется круглосуточное дежурство, где с помощью современного специализированного оборудования проводится медицинский осмотр.

Граждане, прибывшие из стран, где было зафиксировано это опасное заболевание, находятся под пристальным наблюдением врачей. Специализированные медучреждениям обеспечивается всем необходимым оборудованием и медикаментами.

Усилен контроль над ввозом продуктов питания, товаров народного потребления, доставляемых из-за рубежа.

Все медицинские учреждения страны располагают достаточным количеством дезинфицирующих, антисептических и лекарственных средств. Отечественные медики обеспечены средствами индивидуальной защиты, говорится в комментарии ТДХ.

Обеспечен соответствующий контроль на всех видах транспорта, на таможенных пунктах, где усилены меры по проверке грузов, санобработке транспортных средств. Граждане, прибывающие из-за рубежа, проходят тщательное медицинское обследование. В пунктах, где осуществляется эпиднадзор, берутся на проверку лабораторные образцы.

Семейными врачами проводится вакцинация населения от острых респираторных заболеваний, активизированы профилактические мероприятия среди студентов, школьников, а также детей, посещающих детские сады, и их родителей.

"Следует обеспечить контроль визитов туркменистанцев, выезжающих за рубеж с туристической, культурной, спортивной и другими целями. Нужно также продолжать проведение тщательного медицинского обследования граждан, приезжающих с аналогичными целями в нашу страну", - приводятся в информации слова главы государства.

Напомним, что Turkmenistan Airlines отменили рейсы в Пекин, Банкгок и Куала-Лумпур, связав данное решение с опасностью распространения коронавируса.

Отметим, что Азиатская футбольная конфедерация (АФК) отложила на неопределенное время проведение Чемпионата Азии по футзалу, который должен был пройти в Ашхабаде с 26 февраля по 8 марта 2020 года с участием 16 команд.

(Автор: Гусейн Гасанов)