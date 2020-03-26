Туркменистан вывозит своих граждан из стран зараженных короновирусом

БАКУ/Trend/- Туркменистан организует возвращение своих граждан из стран, зараженных короновирусом, сообщает Trend со ссылкой на государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».



Агентство «Türkmenhowaýollary» организовало чартерные рейсы в Китай, чтобы вернуть оттуда своих граждан. При этом, во всех самолетах находился медицинский персонал, который сразу же брал на себя контроль состояния граждан.



Помимо Китая, Туркменистан также организует вывоз своих граждан из Турции, России, Беларуси и других стран.



Отметим, что студенты, вернувшиеся в Туркменистан, будут продолжать обучение дистанционно.



На сегодняшний день в Туркменистане нет ни одного случая заражения короновирусом. Страна предпринимает все необходимые меры по недопущению инфекции в страну. Там усилен санитарно-эпидемиологический надзор и медицинский контроль на всех пограничных и таможенных пунктах, снабженных тепловизорами, инфракрасными и электронными термометрами, проводятся комплексные профилактические меры, разъяснительная работа.