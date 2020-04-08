БАКУ/Trend/ -В Туркменистане объявлен конкурс «Цифровое решение – 2020», сообщает Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Конкурс объявлен агентством Türkmenaragatnaşyk. Участвовать может любой проживающий на территории Туркменистана человек. Участники могут представить свои проекты или индивидуально, или в группе. Необходимо, чтобы при разработке проекта были использованы инновационные методы развития системы связи и телекоммуникаций.

Конкурс объявлен по следующим номинациям: здравоохранение, наука и образование, промышленность, транспорт и коммуникации, сфера услуг, среднее и малое предпринимательство, «умный город». Такой выбор номинаций обусловлен тем, что они являются приоритетными направлениями развития страны, намеченными президентом Туркменистана.

Все участники будут награждены дипломами, ценными подарками и денежными призами.

Отметим, что для участия в проекте необходимо предоставить письменное заявление, список опубликованных работ, копию паспорта и содержание предлагаемого проекта на сайт: www.telecom.tm.

Как сообщает начальник Управления развития цифровой экономики Ахмет Язлыев, данный конкурс был объявлен с целью выявления талантов людей, занимающихся IT-технологиями, потому что для развития цифровой экономики необходимо улучшение систем интернет-обеспечения. Он отметил, что на сегодняшний день необходимо внедрить технологии во все сферы страны для повышения конкурентоспособности экономики Туркменистана.

Для подробной информации можно позвонить по номеру: (+99312) 98 12 12.