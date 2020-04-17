В МИД Туркменистана обсудили значимость политики постоянного нейтралитета страны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В здании МИД Туркменистана состоялся международный медиа-форум в формате видеоконференции, посвященный 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

В работе медиа-форума, проведенного 17 апреля 2020 года, приняли участие руководители и представители ряда министерств и ведомств Туркменистана, члены профессорско-преподавательского состава ряда туркменских вузов, национальных СМИ, научные деятели, эксперты, а также руководители и представители крупных информагентств, в том числе АМИ Trend.

Также на встрече участвовали ректоры и профессора известных зарубежных вузов, руководители авторитетных иностранных общественных организаций и более 50 корреспондентов информационных агентств из свыше 20 стран мира.

На открытии медиа-форума была отмечена значимость политики постоянного нейтралитета Туркменистана, проводимой под руководством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе выступлений участники форума рассказали о своем видении статуса позитивного нейтралитета Туркменистана, нацеленного на продвижение гуманных ценностей, достижение прогресса в мире исключительно путем мирного и конструктивного диалога. В рамках медиа-форума состоялся показ видеоролика, который продемонстрировал успех проводимой Туркменистаном политики нейтралитета, проверенной временем.

Как отметил Александр Копнов, заместитель генерального директора Информационного агентства России «ТАСС»: «Нейтралитет Туркменистана служит хорошей основой для развития дружественных и взаимовыгодных связей между государствами региона и мира. Постоянный нейтралитет Туркменистана отражает стремление его народа сохранять мир и добрососедские отношения с другими странами».

В своем выступлении независимый консультант по вопросам демократизации и реформирования сектора безопасности Нидерландов, профессор, доктор экономических наук Сами Фалтас особо отметил, что Туркменистан успешно внедрил позитивный нейтралитет в свою внешнюю политику, которая реализуется на принципах добрососедства и взаимоуважения.

В свою очередь, по словам Виктора Шадурского, доктора исторических наук, декана факультета международных отношений Белорусского государственного университета нейтралитет Туркменистана несет особую значимость в контексте укрепления и расширения взаимовыгодных дружеских отношений между народами и странами мира.

Также Берик Ахметов, ректор Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова Казахстана, конкретизировав основные направления института постоянного нейтралитета Туркменистана, отметил, что Казахстан, как дружественная страна, поддерживает политику нейтралитета Туркменистана и уважает его самостоятельно избранный путь развития.

Также участники мероприятия обменялись мнениями по вопросам туркменского нейтралитета в формате «вопрос – ответ». Все участники были приглашены на международную конференцию «Политика Нейтралитета и её роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», намеченную на декабрь текущего года в Ашхабаде.