В Туркменистане проведут переговоры с представителями международных организаций

БАКУ/Trend/- В конце апреля в Ашхабаде планируется провести переговоры с представителями ряда международных организаций, сообщает Trend со ссылкой на "Бизнес Туркменистан".



Переговоры будут проведены посредством видеосвязи. Первая видеоконференция намечена на 22 апреля. Обсуждаться будет внедрение во всех таможенных пунктах Туркменистана формата «единое окно» посредством системы ASYCUDA World. Данная система внедряется при взаимодействии с Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD), а также соответствующими ведомствами страны.



Следующая видеоконференция запланирована на 23 апреля с представителями Международного союза автомобильного транспорта (IRU). Она нацелена на обсуждение внедрения системы электронного документооборота при регистрации автотранспортных средств, грузов, ввозимых в Туркменистан и проходящих по её территории транзитом.



Сообщается, что заседание совместной туркмено-узбекской группы по международному автомобильному сообщению также планируется провести в этом месяце.



Для претворения в жизнь приоритетных проектов предусматривается проведение по видеосвязи переговоров между Японским банком международного сотрудничества и Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана.