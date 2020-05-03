Елена Панова: ООН поддерживает приверженность правительства Туркменистана инвестировать в систему здравоохранения (Интервью)

Эксклюзивное интервью АМИ Trend с Постоянным координатором ООН в Туркменистане Еленой Пановой

Туркменистан уделяет большое значению сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. Результаты совместных действий весьма наглядны. Каковы основные факторы столь успешного взаимодействия?

Сотрудничество ООН и правительства Туркменистана всегда было сосредоточено на оказании поддержки в решении национальных задач в области развития. ООН является стратегическим партнером Туркменистана в реализации глобальной Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как известно, в 2015 году Туркменистан всецело поддержал новую глобальную программу в области устойчивого развития и приверженность реализации Целей устойчивого развития. В результате нашей совместной работы, правительством Туркменистана были утверждены 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), 137 задач и 174 индикаторов, которые составили национальную Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Главным достижением является то, что страна заложила прочную системную основу для достижения ЦУР, создав национальный координационный механизм - Национальную рабочую группу по Целям устойчивого развития, на которую возложена задача по реализации и мониторингу прогресса в достижении ЦУР в стране. Также правительство Туркменистана включило Цели и задачи Повестки дня до 2030 года в Национальную программу президента Туркменистана по социально-экономическому развитию на 2019-2025 годы, принятую 1 февраля 2019 года. ООН оказывает всевозможное содействие Туркменистану в достижении утвержденных Целей устойчивого развития в Туркменистане.

Одним из ярких примеров нашего сотрудничества является подготовка Добровольного национального обзора о прогрессе в реализации Повестки дня 2030 в Туркменистане. Свой первый отчет о достигнутых успехах страна представила на Политическом форуме высокого уровня в рамках заседания ЭКОСОС ООН в июле прошлого года в Нью-Йорке. Большой прогресс также достигнут в направлении создания Национальной базы данных по ЦУР соответствующей международным стандартам, в разработке которой Представительство ООН в Туркменистане оказало огромную поддержку.

В дополнение, хотелось бы отметить, что ООН подписало с Правительством три стратегических Меморандума о взаимопонимании, направленных на ускорение достижения ЦУР:

1) Данные по ЦУР, направленные на укрепления статистического потенциала страны;

2) Финансирование ЦУР с целью реализации Аддис-Абебской программы действий и мобилизации финансов для достижения устойчивого развития;

3) Готовность к чрезвычайным ситуациям с целью усиления национальной координации в области готовности и реагирования. Подписанные Меморандумы о взаимопонимании обеспечивают прочную основу для того, чтобы страновая команда ООН могла использовать внутренние и внешние ресурсы для лучшей поддержки правительства в достижении Повестки дня на период до 2030 года.

Необходимо отметить, что начиная с 2005 года, наше двустороннее сотрудничество с правительством Туркменистана приобрело системный характер и деятельность ООН в Туркменистане осуществляется в рамках пятилетних рамочных программ в приоритетных для Туркменистана областях развития.

14 марта этого года, мы, совместно с правительством подписали новую Рамочную программу сотрудничества на 2021-2025 годы, которая направлена на углубление взаимного партнерства для активизации совместных действий в достижении Целей в области устойчивого развития в Туркменистане.

Рамочная программа сотрудничества ставит своей целью достичь такого уровня развития страны и общества, который еще более приблизит Туркменистан к реализации своего видения процветающего, инклюзивного и устойчивого государства. Предполагается, что при поддержке ООН страна к 2025 году достигнет значительных успехов в достижении своих целей национального развития, соответствующих ЦУР, в рамках следующих трех стратегических приоритетов:

– управление, ориентированное на интересы людей и верховенство закона;

– инклюзивный, зеленый и устойчивый экономический рост;

– качественное, инклюзивное и доступное здравоохранение, образование и социальная защита.

Отличительной особенностью новой Рамочной программы сотрудничества является развитие всестороннего партнерства. Особое внимание будет уделено налаживанию партнерских отношений с гражданским обществом и частным сектором, чей инновационный потенциал будет полезен для достижения целей Рамочной программы сотрудничества. Стратегическое партнерство ООН с финансовыми институтами и банками поможет создать условия для стимулирования предпринимательства и привлечения прямых иностранных инвестиций. ООН в Туркменистане продолжит сотрудничество с национальными партнерами в области прав человека, а именно с Межведомственной комиссией Туркменистана для выполнения международных обязательств в области прав человека.

Я уверенна, что основными факторами такого успешного взаимодействия являются высокий уровень доверия, открытость и взаимная поддержка в реализации программ по обеспечению мира, безопасности, устойчивого развития и прав человека.

Масштабный доклад о социально-экономических последствиях пандемии и путях преодоления кризиса, представленный 31 марта Генеральным секретарем ООН, определил направления, на которых международное сообщество должно сосредоточить свои усилия. Как будет строиться дальнейшее сотрудничество Туркменистана и ООН с учетом этих направлений?

31 марта Генеральный секретарь ООН представил масштабный доклад о социально-экономических последствиях пандемии и путях преодоления кризиса. Он определил направления, на котором международное сообщество должно сосредоточить свои усилия - необходимо как можно быстрее остановить распространение вируса.

В этом контексте хочу также отметить, что правительство Туркменистана вместе с организациями ООН разработало проект национального Плана по обеспечению готовности и реагирования на коронавирусную инфекцию.

Основной целью этого Плана является предотвращение распространение инфекции в стране.

Мне приятно сообщить, что этот план был также представлен международным партнерам по развитию, включая международные финансовые институты, которые приветствовали его разработку и выразили готовность оказывать поддержку в его реализации.

Это обсуждение позволило определить наличие уже имеющихся финансовых ресурсов для смягчения социально-экономического воздействия, а также подчеркнуть важность согласованных и эффективных общих действий в реагировании на коронавирусную инфекцию. Я надеюсь, что план будет утвержден правительством Туркменистана и в скором времени мы начнем его совместную реализацию.

Глава ООН заявил о необходимости сокращения социальных и экономических последствий пандемии и предложил, как именно это возможно осуществить.

В ответ на призыв Генерального секретаря ООН Представительство ООН в Туркменистане вышло с инициативой создания совместной рабочей группы по социально-экономическому воздействию пандемии, которая была поддержана Правительством Туркменистана и был утвержден состав с туркменской стороны.

Необходимо отметить, что вопрос социально-экономического воздействия пандемии является приоритетным в повестке дня Правительства Туркменистана. Президентом Туркменистана были даны конкретные поручения по разработке мер для снижения негативного воздействия глобального кризиса на экономическую ситуацию в стране. Целью совместной рабочей группы является изучение возможного социально-экономического воздействия COVID-19 на уязвимые группы населения в стране, а также обсуждение и разработка совместного плана действий, направленного на смягчение такого воздействия. Совместная рабочая группа будет рассматривать возможное содействие со стороны ООН в реализации таких мер в соответствии с глобальным призывом Генерального секретаря ООН о содействии государствам-членам ООН в смягчении социально-экономических последствий COVID-19.

21 апреля текущего года прошло первое заседание рабочей группы, где представители ООН и национальные партнеры обсудили результаты предварительного анализа возможного социально-экономического воздействия COVID-19 в Туркменистане.

Это была продуктивная встреча. Мы согласились, что совместная реализация мер по смягчению социально-экономического воздействия COVID-19 на уязвимые группы населения позволит нам реализовать главный принцип Повестки дня 2030 – «Не оставлять никого!».

Мы уже определили некоторые приоритетные направления сотрудничества, такиие как дальнейшее укрепление и совершенствование системы здравоохранения, адаптирование фискальной политики, поддержка малым и средним предприятиям, обеспечение целевой социальной защиты уязвимым группам населения и продвижение цифровизации экономики.

По итогам 1-го заседания совместной рабочей группы была достигнута договоренность о взаимодействии между агентствами ООН и соответствующими министерствами и ведомствами в разработке и реализации пакета мер по смягчению социально-экономического воздействия COVID-19 на уязвимые группы населения в Туркменистане,

Следует отметить, что в работу Совместной рабочей группы будут также привлечены ряд агентств ООН, не имеющих представительств в стране, такие как Европейская Экономическая Комиссия ООН, Международная организация труда, Организация и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Мы также договорились, что на следующем заседании рабочей группы, уже с участием заинтересованных международных финансовых институтов, в начале июня этого года агентства ООН и соответствующие министерства и ведомства представят свои предложения по конкретным совместным мерам, направленным на смягчение социально-экономического воздействия глобальной пандемии в стране.

Также достигнута договоренность с отделом цифровой дипломатии министерства иностранных дел о создании подгруппы по продвижению цифровых решений. Подгруппа более детально изучит и предложит возможные цифровые решения, в том числе, для совместной реализации.Как отмечают сегодня многие эксперты в мире, после пандемии цифровые решения приобретут еще большую актуальность, так как пандемия повлияет на поведение людей и их добровольную склонность к социальному дистанцированию. Предполагается, что те сектора экономики, которые основаны или включают элементы цифровых решений будут восстанавливаться и развиваться быстрее других секторов.

Генеральный секретарь призывает задуматься о восстановлении после кризиса и создании благоприятных условий для выполнения Повестки дня на период до 2030 года.

Хочу сообщить, что мы уже предложили туркменской стороне ряд совместных мер в рамках данного направления. Главными из них являются:

- разработка комплексного Финансового плана недавно подписанной Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2021-2025 годы;

- проведение, совместно с министерством финансов и экономики Туркменистана, международного семинара по финансированию Целей устойчивого развития в конце мая этого года, который заложит основу для разработки интегрированной национальной системы финансирования ЦУР;

- оказание поддержки в создании Национальной базы данных ЦУР; и

- развитие конструктивного сотрудничества с межведомственной комиссией Туркменистана по реализации международных обязательств в области прав человека и гуманитарного права.

Правительство прилагает большие усилия вопросу профилактике опасных инфекционных заболеваний, задействовав все необходимые госструктуры и ресурсы для защиты населения. Как вы оцениваете данные стремления?

ООН в Туркменистане поддерживает приверженность правительства инвестировать в систему здравоохранения, так она имеет решающее значение для устойчивого развития страны.

Однако, сегодня мир столкнулся с беспрецедентным испытанием. Пандемия, вызванная распространением вируса COVID-19, поставила под угрозу достижения мировой системы здравоохранения.

Она также выявила необходимость укрепления государственных систем комплексно и скоординировано реагировать на вызовы, возникшие в связи с этим глобальным кризисом.

Мы признаем, что благодаря оперативным мерам, принятым правительством Туркменистана на ранних этапах по недопущению развития COVID-19 на территории Туркменистана, сейчас в стране нет зарегистрированных случаев вируса.

Мы приветствуем решение правительства Туркменистана провести всеобщую диспансеризацию населения. Это то, к чему призывает также и Всемирная организация здравоохранения – обеспечить непрерывность услуг в области здравоохранения, включая проведение иммунизации, где это возможно.

3 апреля Генеральной Ассамблеей ООН была принята первая резолюция с начала пандемии COVID-19, которая призывает к глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией. Рада, что Туркменистан также вошел в ряд соавторов резолюции. Таким образом страна подчеркнула свою активную позицию в борьбе с пандемией посредством принятия ряда решений по защите здоровья, безопасности и благополучия своих людей.

В заключении хочу процитировать Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша:

«Все, что мы делаем во время и после этого кризиса, должно иметь четкую направленность на формирование более равноправных, инклюзивных экономик и обществ, которые будут более устойчивыми перед лицом пандемий, изменения климата и многих других глобальных вызовов, с которыми мы сталкиваемся».

(Автор: Ляман Зейналова)