БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила борьбу Туркменистана с инфекционными заболеваниями.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на государственное информационное агентство «Туркменистан Сегодня», об этом было сказано в ходе онлайн-встречи с представителем ВОЗ.

На встрече был отмечен успех страны в области охраны здоровья населения.

Отмечается, что ВОЗ представила Туркменистану специальные сертификаты в связи с достижениями страны в здравоохранении, в том числе в профилактике, борьбе и искоренении инфекционных заболеваний.

От туркменской стороны во встрече участвовали представители министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Центра лечения и профилактики туберкулёза Управления центров инфекционных заболеваний данного министерства, а также Туркменского государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева.

Отметим, что в Туркменистане предпринимаются шаги по массовой иммунизации и диспансеризации населения. Недавно в стране проводилась плановая иммунизация. Вакцины были приобретены посредством ЮНИСЕФ и прошли предварительную квалификацию ВОЗ.



(Автор: Джейла Алиева)

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