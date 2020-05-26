Туркменистан примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

БАКУ/Trend/ - Делегация Туркменистана примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоится по видеосвязи 29 мая 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету «Золотой век».

Так, в ходе заседания планируется рассмотреть сотрудничество СНГ в сферах экономики, транспорта, культуры, спорта, туризма и других.

Отмечается, что по итогам заседания Совета глав правительств СНГ 11 октября 2019 года в Ашхабаде принята инициированная президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ. Таким образом, опираясь на эту декларацию, составляется проект Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, которая находится на завершающей стадии.

Также готовится проект об объявлении 2021 года в СНГ "Годом архитектуры и градостроительства". Отмечается, что этот проект также был объявлен по инициативе президента Туркменистана.

Сообщается, что членами Содружества разработан проект Стратегии по развитию сотрудничества в сфере физической культуры и спорта на ближайшее десятилетие.

Отмечается, что в рамках предложений президента Туркменистана, озвученных на Саммите СНГ в Сочи в 2017 году, проведена совместная работа по определению приоритетных направлений взаимодействия государств-участников СНГ и подготовке проекта соответствующего документа.

Согласно источнику, 27 мая 2020 года планируется провести по прямой видеосвязи рабочую встречу при участии представителей всех стран СНГ, для окончательного согласования проектов документов, которые будут рассмотрены на заседании Совета глав правительств СНГ.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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