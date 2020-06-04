Россия и Туркменистан обсудили вопросы противодействия финансированию терроризма

Туркменистан 4 июня 2020 10:34 (UTC+04:00)
Россия и Туркменистан обсудили вопросы противодействия финансированию терроризма

БАКУ/Trend/ - Министерство финансов и экономики Туркменистана и Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации обсудили вопросы партнёрства в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в ходе трёхдневного консультативного совещания, сообщает Trend в четверг со ссылкой на госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Сообщается, что участники подчеркнули плодотворный характер двустороннего взаимодействия, которое опирается на накопленный опыт в этом направлении.

Отмечается, что борьба с вызовами современности, а также обеспечение международной безопасности считается одним из ключевых направлений в Декларации стратегического экономического сотрудничества, инициированной президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и принятой лидерами стран СНГ 11 октября 2019 года в Ашхабаде.

Президент страны часто отмечал, что Туркменистан выступает против любых проявлений терроризма и экстремизма, а также поддерживает усилия мирового сообщества в их противодействии и искоренении.

Отметим, что Туркменистан вошёл в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в 2010 году. Это открыло стране возможности для активного участия в работе ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и сотрудничества с другими странами и международными организациями в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

Позднее, согласно рекомендациям ФАТФ, была введена статья об уголовной ответственности за финансирование терроризма. В стране функционирует Служба финансового мониторинга при министерстве финансов и экономики Туркменистана.

Целью ее деятельности является обеспечение правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и связанных с ними преступлений.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)
Твиттер: @JeilaAliyeva

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