Туркменистан и парламентарии ряда других стран обсудили пути восстановления мировой экономики

БАКУ/Trend/ - Туркменистан участвовал в обсуждениях парламентариев, посвященных восстановлению мировой экономики и ответным действиям на COVID-19.



Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, 9 июня 2020 года в формате видеоконференции состоялась глобальная онлайн-сессия для парламентариев, посвященная ответным действиям на COVID-19 и Целям устойчивого развития (ЦУР).



Сообщается, что мероприятие было организовано Межпарламентским союзом (IPU), Сетью ООН по решениям в области устойчивого развития (SDSN) и парламентариями для достижения глобальных целей. Так, в онлайн-сессии приняли участие парламентарии государств из всех регионов мира, международные эксперты в области общественного здравоохранения, экономики и других сфер. С туркменской стороны приняли участие представители Меджлиса Туркменистана.



Отмечается, что участники обсудили методы борьбы с пандемией и возобновления глобальной экономики. Стороны обменялись мнениями по восстановлению экономики с точки зрения устойчивости.



Согласно источнику, туркменская сторона рассказала о мерах здравоохранения и борьбы с пандемией, которые предпринимаются в стране и изложенных в письме президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в адрес генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.



Вспышка заболевания COVID-19 в китайском городе Ухань, который является международным транспортным узлом, началась на рыбном рынке в конце декабря 2019 года.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила COVID-19 пандемией. Некоторые источники утверждают, что вспышка коронавируса началась еще в ноябре 2019 года.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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