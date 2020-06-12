Туркменистан и ПРООН обсудили совместные проекты в рамках устойчивого развития

БАКУ/Trend/ - Туркменистан и Программы развития ООН (ПРООН) обсудили совместные проекты по реализации Целей в области устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, 11 июня 2020 года состоялась онлайн-встреча министра иностранных дел страны Рашида Мередова с заместителем администратора ПРООН и директором ее Регионального бюро по странам Европы и СНГ Мирьяной Сполярич Эггер.



Сообщается, что стороны обсудили глобальные и региональные последствия пандемии коронавируса, а также предпринимаемые совместно шаги по их устранению. Была отмечена инициатива президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по привлечению политико-дипломатических механизмов в борьбе с коронавирусом.



Отмечалось, что в Туркменистане принят План обеспечения готовности и реагирования Туркменистана на острое инфекционное заболевание, который был разработан в сотрудничестве с ООН. Стороны также отметили важность взаимодействия для минимизации социально-экономических последствий пандемии, включая разработку соответствующего Плана сотрудничества с ПРООН.



Согласно источнику, стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Туркменистана с ПРООН, подчеркнув достигнутые результаты взаимодействия в сфере здравоохранения и защиты окружающей среды. Состоялся обмен мнениями по разработке Страновой программы ПРООН для Туркменистана на период на 2021-2025 годы.



В ходе встречи стороны дали высокую оценку долгосрочному и эффективному сотрудничеству Туркменистана с Организацией объединённых наций и её специализированными агентствами. Стороны констатировали успех работы странового офиса ПРООН в Туркменистане.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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