Туркменистан обсудил со странами региона и ЕС противодействие распространению COVID-19

БАКУ /Trend/ - Туркменистан, наряду с другими странами Центральной Азии (ЦА) и ЕС, обсудил противодействие распространению COVID-19.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, 12 июня состоялись онлайн-переговоры между руководителями МИД стран ЦА и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем Фонтельесом.

Стороны обсудили вопросы, связанные с консолидацией усилий, нацеленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, рассмотрели перспективы сотрудничества между ЕС и странами региона в контексте реализации Стратегии ЕС для Центральной Азии.

Были обсуждены инициативы Туркменистана в ООН, ВОЗ и в других международных организациях.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы поддержания мира и безопасности в регионе, в частности дальнейшие практические шаги по установлению стабильности в Афганистане.

Ранее Туркменистан и другие страны ЦА рассмотрели действия, предпринятые министерствами сельского хозяйства сторон для смягчения негативного воздействия пандемии коронавируса на продовольственную безопасность.

(Автор: Джейла Алиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva