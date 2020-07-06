Президент Туркменистана принял кадровые решения в отношении руководителей ряда вузов

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов своим Указом назначил Мухаммедова Гурбангельды Аллаяровича ректором Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди, освободив его от должности проректора по научной работе Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

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Указом Президента Туркменистана Гурбангелдиев Джумамырат Шамырадович назначен ректором Института международных отношений министерства иностранных дел Туркменистана. Ранее он занимал должность проректора по учебной работе этого вуза.

Захыров Баба освобождён от должности ректора Института международных отношений министерства иностранных дел Туркменистана в связи с переходом на другую работу.

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Указом Президента Туркменистана Абдрахманов Шахым назначен ректором Международного университета нефти и газа. Прежний руководитель ВУЗ-а Гелдиев Хаджымухаммет Аширович освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.