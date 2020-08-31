В Ашхабаде состоялось заседание Международной Ассоциации Туркменские алабаи

Туркменистан 31 августа 2020 23:44 (UTC+04:00)
В Ашхабаде состоялось заседание Международной Ассоциации Туркменские алабаи

31 августа 2020 года в Ашхабаде состоялось учредительное заседание Международной Ассоциации Туркменские алабаи, в котором, в режиме онлайн, также приняли участие ведущие специалисты и кинологи более 10-ти стран. Всего на заседании участвовали около 200 делегатов, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана

Как известно, 1 мая 2020 года в целях воплощения в жизнь инициативы Президента Туркменистана была создана Ассоциация туркменские алабаи.

Согласно повестке дня, в начале заседания участники обсудили вопросы касательно реорганизации ассоциации, также создание на ее базе Международной Ассоциации Туркменские алабаи. Данный вопрос был единогласно поддержан всеми участниками заседания.

Выступившие в рамках первой сессии, особо отметили, что создание, а теперь и присуждение международного статуса профильной ассоциации будет способствовать развитию лучших практик и традиций национальной школы собаководства, разведению данных пород на системной, научно-обоснованной базе, всестороннему применению и развитию передовых методов народной селекции, а также современных достижений мировой науки в данной сфере.

Кроме того, в рамках мероприятия был принят Устав организации и приняты в членство Ассоциации 25 представителей – ведущие специалисты и кинологи из Армении, Беларуси, Грузии, Ирана, Китая, России, Турции, Франции, Узбекистана и Украины. Также были избраны состав Исполнительного комитета, состав Контрольно-ревизионной комиссии Международной Ассоциации «Türkmen alabaý itleri». В ходе сессии единогласным голосованием были учреждены Представительства Ассоциации в Ахалском, Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах и назначены их руководители.

Председателем Исполнительного комитета Международной Ассоциации Туркменские алабаи, имея ввиду накопленный опыт и большой вклад в развитие Туркменских алабаев, единогласно был избран Министр промышленности и строительного производства Туркменистана С.Бердымухамедов, заместителем председателя Исполкома был избран частный собаковод – А.Язмырадов.

В рамках мероприятия также состоялась презентация книги Уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменский алабай» на арабском языке.

В ходе выступлений были выражены слова благодарности Президенту Туркменистана за его неустанную заботу и особые заслуги в развитии пород туркменских алабаев.

Как известно, проведение учредительного заседания Международной Ассоциации Туркменские алабаи и презентации книги Лидера Нации «Туркменский алабай» на арабском языке, символизирует важную веху в популяризации национального достояния туркменского народа.

Книга Президента Туркменистана «Туркменский алабай», вышедшая в свет в 2019 году, основанная на обобщении огромного научно-исследовательского материала, является значимым вкладом в изучении народного достояния – туркменского чистокровного алабая. Созданная в результате многовекового тщательного отбора уникальная порода, как и сам народ, умеет ценить добрые отношения, любовь и дружбу. В книге, которая пополнила цикл произведений Главы государства о национальных духовных особенностях туркменского народа, можно найти научно обоснованные материалы о происхождении и развитии данной породы собак. Доступная и на арабском языке данная книга обширно раскрывает сам культурный феномен алабая, возраст которого согласно научным сведениям, варьируется от трех до шести тысяч лет.

По завершении мероприятия участники приняли Обращение к Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

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