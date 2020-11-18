Министр иностранных дел Туркменистана и Генеральный Директор отделения ООН в Женеве обсудили актуальные вопросы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 18 ноября 2020 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился посредством видеоконференцсвязи с Генеральным директором Отделения ООН в Женеве, Генеральным секретарем Конференции по разоружению Татьяной Валовой.

В ходе встречи стороны подчеркнули высокий уровень многолетнего сотрудничества между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций по различным направлениям. Было отмечено, что данное партнёрство пополняется новым содержанием в соответствии с новыми реалиями и вызовами.

Отмечено, что Туркменистан активно сотрудничает не только со штаб-квартирой, но и с региональными отделениями ООН. Продолжаются эффективные контакты с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и другими.

Во время встречи стороны выразили заинтересованность в продвижении совместной работы нацеленной на достижение всеобщей безопасности и стабильности, защиты прав человека, экологической и энергетической безопасности.

Особо обсуждалось сотрудничество по преодолению коронавирусной пандемии и её социально-экономических последствий. Было подчёркнуто, что Туркменистан поддерживает скоординированные усилия международного сообщества по борьбе с COVID-19, в частности путем тесного сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения, штаб-квартира которой также находится в Женеве. В этом контексте отмечено, что Туркменистан в рамках 75-й сессии Генассамблеи предлагает рассмотреть разработку и учреждение соответствующих международных инструментов в области здравоохранения.

Стороны выразили надежду на продолжение результативного сотрудничества во благо всех народов.

(Редактор: Наталья Кочнева)