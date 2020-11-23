Глава МИД Туркменистана встретился с руководством Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»

БАКУ /Trend/ - 23 ноября 2020 года Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов встретился по видеоконференцсвязи с Председателем Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Р.Батыршиным, передает Trend.

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в области информационного обмена и взаимодействия по линии СМИ. Было отмечено, что Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе своих официальных выступлений не раз отмечал значимость расширения взаимодействия Туркменистана с иностранными государствами и международными структурами в информационной сфере.

Туркменская сторона рассматривает МТРК «МИР» как одну из ведущих телерадиовещательных компаний с многомиллионной аудиторией, выполняющей важную миссию в укреплении политических, экономических и культурно-гуманитарных связей между странами и народами.

Стороны обсудили практическое взаимодействие между Госкомитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и компанией «Мир».

По итогам встречи были подписаны Соглашение о сотрудничестве в области информационной политики между МИД Туркменистана и МТРК «Мир», а также Соглашение о сотрудничестве между Госкомитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и МТРК «Мир».

Важно отметить, что подписание данных документов является важным шагом к расширению возможностей туркменских СМИ посредством размещения новостных и информационно-аналитических материалов на ресурсах МТРК «МИР», вещания которой охватывает десятки стран мира.