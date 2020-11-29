Бердымухамедов и Ашраф Гани обсудили совместные проекты и согласовали дату открытия мечети в Афганистане

Реализацию совместных инфраструктурных проектов и предстоящее открытие в Афганистане построенной на средства Туркменистана мечети обсудили сегодня в ходе телефонного разговора лидеры двух стран Гурбангулы Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения, передает Trend со ссылкой на Туркменистан Сегодня.

В частности, предметом внимания президентов соседних государств стали продвижение таких крупных проектов, как транснациональный газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтная линия электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, железная дорога Акина-Андхой.

Как уже сообщалось, туркменская сторона планирует завершить строительство ТАПИ на своей территории в этом году, а в следующем начать сооружение на территории Афганистана. Также на завершающем этапе находится строительство линий электропередачи и оптико-волоконной связи, которые впоследствии свяжут две соседние страны с Пакистаном.

Собеседники также особо отметили роль транзитно-транспортного коридора «Ляпис Лазули», созданного в рамках Соглашения, подписанного между Туркменистаном, Афганистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией, который позволит увеличить объёмы товарооборота между странами Центральной и Южной Азии и государствами Европы и, тем самым, придаст новый импульс развитию межрегиональных торгово-экономических связей.

Президент ИРА Мохаммад Ашраф Гани выразил глубокую признательность Президенту Туркменистана за твердую и неизменную поддержку Афганистана на международной политической арене. Так, в ходе международной конференции по Афганистану, состоявшейся в Женеве 23-24 ноября 2020 года Туркменистан, отметив прогресс в реализации инициированных им крупных энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, акцентировал внимание на необходимости развития инфраструктурных проектов в будущем. При этом был подчеркнут конкретный финансовый и материальный вклад Туркменистана в практическое осуществление таких проектов.

В ходе телефонного разговора главы государств согласовали также дату предстоящего открытия на следующей неделе мечети, возведённой в посёлке Акина этрапа Андхой провинции Фарьяб в качестве гуманитарной помощи туркменской стороны афганскому народу. Как уже сообщалось, новая мечеть в Афганистане рассчитана на одновременный прием 500 верующих.

– Пусть молитвы и садака, которые будут прочитаны и даны в новой мечети, будут приняты Всевышним, – сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава Туркменистана также отметил, что в ближайшее время в качестве гуманитарной помощи будут отправлены в Афганистан лекарственные средства и медицинские препараты, продовольственная, текстильная и хозяйственная продукция.

От имени всего афганского народа Президент Мохаммад Ашраф Гани выразил глубокую признательность туркменскому лидеру за братскую солидарность и деятельную поддержку в стабильном развитии соседней страны, действенную экономическую и гуманитарную помощь, оказываемую Туркменистаном все эти годы.

Как подчеркнул афганский лидер, в его стране искренне дорожат добрососедскими отношениями с Туркменистаном и высоко ценят проводимую Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым миролюбивую внешнюю политику, выступающую важнейшим фактором поддержания стабильности, мира и безопасности в регионе.

Обсуждая вопросы мировой повестки дня, главы двух государств отметили необходимость выработки согласованного, единого подхода к решению актуальных проблем современности, одной из которых является пандемия коронавируса COVID-19.

Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества, направленные на борьбу с этой опасной угрозой, и считает необходимым активизировать международное сотрудничество, направленное на разработку согласованных действий в данной области, подчеркнул туркменский лидер.

В завершение разговора Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Мохаммад Ашраф Гани выразили уверенность в том, что двусторонние отношения будут крепнуть и расширяться по всем направлениям – в политической, торгово-экономической, культурной сферах, опираясь на лучшие традиции дружбы и добрососедства, обоюдную добрую волю сторон, адресовав народам Туркменистана и Афганистана пожелания мира, добра и благоденствия.