Туркменистан выделяет значимость энергетики и транспорта в интеграционных процессах

БАКУ /Trend/ - Совет министров ОБСЕ является действенной платформой для обсуждения насущных вопросов и разрешения общих задач, стоящих перед Организацией. В первый день 27-го заседания Совета министров ОБСЕ, проходящего в Тиране посредством видеоконференцсвязи, были затронуты вопросы социально-экономического характера, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов привлек внимание участников заседания к регионам Центральной Азии и Каспийского моря, которые играют всё большую роль в международной политике. Речь, в частности, шла об энергоресурсном потенциале и возможностях развития транспортно-коммуникационных коридоров этих регионов, которые открывают большие экономические и политические преимущества для государств всего региона ОБСЕ.

В этой связи, ещё раз подчеркнута целесообразность предложения туркменской стороны о создании специализированных структур ОБСЕ - Совета по устойчивой энергетике и Комиссии по транспортной политике.

Отмечено, что энергетика является одним из ключевых направлений сотрудничества между Туркменистаном и ОБСЕ. Туркменистан выступает за внедрение взаимоприемлемых механизмов сотрудничества, призванных способствовать формированию единого вектора в деятельности ОБСЕ, основанного на балансе интересов и обеспечении взаимных прав и возможностей.