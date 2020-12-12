Статус нейтрального государства способствует росту, укреплению авторитета Туркменистана на международной арене - генсек ШОС

В ходе международной конференции «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития» Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов подчеркнул, что статус нейтрального государства способствует росту и укреплению авторитета Туркменистана на международной арене как страны, нацеленной на развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами и народами мира, а также неукоснительно выполняющей международные правовые нормы и обязательства.

Было также отмечено, что строгое соблюдение принципов нейтралитета придало в международных кругах Туркменистану авторитет надежного, ответственного и последовательного партнера, чьи шаги не подвержены конъюнктуре и предвзятости.

Руководитель ШОС также в своем видеообращении к участникам Международной конференции выразил поздравления Правительству Туркменистана и туркменскому народу по случаю 25-летия постоянного Нейтралитета страны.