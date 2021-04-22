Обсуждено укрепление партнерства между деловыми кругами Туркменистана и Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 апреля 2021 года при организационной поддержке посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике в целях расширения сотрудничества и активизации взаимовыгодных отношений между деловыми и бизнес-кругами Туркменистана и Азербайджана в видеоформате состоялся бизнес-форум, передает Trend в четверг со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

В работе бизнес-форума в формате «В2В» приняли участие представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, Ассоциации «Туркмен логистика» и организации «Caspian Energy Club», а также топ-менеджеры, руководители и другие представители различных ведущих компаний Туркменистана и Азербайджана.

Сторонами были рассмотрены вопросы поиска и определения взаимных интересов, а также перспективные направления сотрудничества между компаниями в строительстве, транспорте и логистике и в других сферах.

Участники прошедшего в конструктивном и плодотворном ключе бизнес-форума отметили целесообразность регулярного проведения подобных встреч, а также организации совместных выставок, ярмарок, форумов и т.д. для взаимного ознакомления деловых кругов двух братских стран - Туркменистана и Азербайджана с инвестиционными, экономическими и экспортными возможностями.

(Редактор: Натаван Эфендиева)