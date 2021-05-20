Состоялось Международное заседание мэров дружественных городов и городов-побратимов Ашхабада

БАКУ /Trend/ - 20 мая 2021 года в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана в честь 140-летия основания города Ашхабада в гибридном формате состоялось заседание мэров дружественных городов и городов-побратимов Ашхабада.

Мероприятие открыл ректор Туркменского государственного архитектурно-строительного института П. Оразов.

Поблагодарив всех за активное участие, хяким города Ашхабада Я. Гылыджов сообщил, что столица Туркменистана признана дружественным, гостеприимным и красивым с архитектурной точки зрения городом. Он рассказал об архитектурном проекте «Ашхабад-сити». Кратко затронув богатую историю Ашхабада, хяким отметил политический авторитет столицы, где находится Региональный центр ООН по Превентивной дипломатии для Центральной Азии, который проводит масштабные мероприятия международного значения.

Министр культуры Туркменистана А. Шамурадов в ходе своего выступления привел несколько строк из книги Президента Туркменистана «Белый город Ашхабад», рассказал о крупных культурных мероприятиях, прошедших и планируемых в столице. Он особо подчеркнул то, что Ашхабад был принят в членство Всемирной федерации туристических городов, а также рассказал об объектах, вошедших в Книгу рекордов Гиннеса.

На мероприятии посредством видеосвязи выступили: заместитель мэра г. Кабул (Афганистан) С. Сидиги, мэр г. Баку Э. Азизов, генсек народного правительства муниципалитета г. Ланьчжоу (КНР) Ч. Чэнху, мэр г. Ташкента Д. Артыкходжаев, заместитель мэра г. Нур-Султан (Казахстан) Е. Кизатов, и.о. руководителя Агентства международных связей Астраханской области (РФ) А. Айдин, председатель Комитета по внешним связям правительства г. Санкт-Петербурга (РФ) Е. Григорьев, заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы (РФ) О. Шутенко.

Выступившие отметили, что Ашхабад является одним из красивейших городов Центральной Азии с богатым историческим прошлым, ныне ставший мегаполисом мирового уровня, национальным центром технологического прогресса и инноваций. Они отметили двусторонние отношения между городами, выстроенные на взаимной дружбе, поддержке и взаимодействии в различных сферах городского хозяйства. Участники встречи подчеркнули, что особо дорожат сложившимися узами дружбы и взаимопонимания с Ашхабадом.

На заседании участники также заслушали видеообращения мэра г. Альбукерке (США) Т. Келлера, мэра г. Тендо (Япония) С. Ямамото, мэра г. Анкара (Турция) М. Яваша, заместителя мэра г. Бишкек (Киргизия) В. Мозгачевой.

В ходе своего выступления Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Ч. Рустамова рассказала об уникальном дизайне, прогрессивном преобразовании столицы, которая за короткое время превратилась в настоящую «жемчужину» Центральной Азии. Она отметила, что в 2020 году Ашхабад подал заявку на вступление в Сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению «Дизайн», которая официально была принята Секретариатом организации.

На мероприятии также приняли участие мэры городов Кишинев, Пекин, Стамбул, Вена.

Участникам заседания был показан видеоролик о достижениях туркменской столицы.

В конце мероприятия было принято Обращение к Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову от имени участников Международного заседания мэров дружественных городов и городов-побратимов Ашхабада, посвященного 140-летию основания столицы.

(Редактор: Надир Насиров)