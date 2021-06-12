Туркменистан незначительно сократил импорт цемента из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе – мае 2021 года экспорт цемента из Турции в Туркменистан сократился на 4,7 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 8,216 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

При этом в мае турецкий экспорт цемента в Туркменистан достиг 2,691 миллиона долларов, что в 1,7 раза превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.

Отметим, что Турция в январе – мае в целом увеличила экспорт цемента на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 1,799 миллиарда долларов.

В мае Турция экспортировала цемент на 385,182 миллиона долларов, что на 54 процента больше показателя аналогичного месяца прошлого года.

За последние 12 месяцев (май 2020 года – май 2021 годов) турецкий экспорт цемента составил 4,161 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)