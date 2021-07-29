В Туркменистане вводят запрет на продажу электронных сигарет

В Туркменистане приняты новые Правила торговли табачными изделиями, передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

Согласно документу, оптовой и розничной торговлей табачных изделий на туркменской территории могут заниматься только юридические лица в ведении Министерства торговли и внешнеэкономических связей.

Продавать сертифицированную табачную продукцию в розницу можно только в специализированных отделах и секциях продовольственных и непродовольственных магазинов.

При продаже табачных изделий должны быть предусмотрены особые условия хранения товаров данной категории: они должны быть скрыты от глаз покупателей. Магазину можно перечислить их наименования списком. Предоставить табачную продукцию для ознакомления можно только по требованию покупателя после того, как он ознакомится с их перечнем на бумаге.

Кроме того, в местах продажи необходимо указывать, что табачные изделия не подлежат продаже лицам младше 18 лет. Если продавцу кажется, что покупатель младше указанного возраста, то он обязан отказать в продаже табачных изделий и потребовать предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность покупателя.

На основании новых Правил запрещается продавать электронные сигареты, а также сигарет без фильтров. Табачную продукцию запрещается продавать на территории спортивных сооружений, учреждений здравоохранения, культуры и общественного питания.

Также запрещается продавать и на железнодорожных, автомобильных и воздушных вокзалах, в морских и речных портах, гостиницах и на торговых точках, расположенных ближе, чем на 100 метров от любых учебных заведений.

Продукция данной категории запрещена к реализации через интернет и любые другие дистанционные виды торговли, а также автоматизированные торговые аппараты.