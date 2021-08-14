Туркменистан окажет гумпомощь пострадавшим от пожаров в Турции
БАКУ /Trend/ - Туркменистан окажет Турции гуманитарную помощь.
Как сообщает Trend со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство, соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
В соответствии с распоряжением, министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана предписано безвозмездно передать Турции в качестве гуманитарной помощи соответствующие лекарственные и медицинские средства для лечения пострадавших в результате лесных пожаров.
Ранее сообщалось, что в Турции удалось взять под контроль все лесные пожары, которые бушуют на территории страны с конца июля.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
Твиттер: @JeilaAliyeva
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Армения должна прекратить уголовное преследование правозащитника по делам нацменьшинств – эксперты ООН
Лента новостей
В финансово-банковском секторе Азербайджана ликвидность и достаточность капитала находятся на высоком уровне – директор ЦАЭРКА
В турецкой провинции Мугла, где действовали силы МЧС Азербайджана, пожары окончательно потушены (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане создан банк кадров для выпускников зарубежных вузов, дипломы которых признаны в стране
В Израиле предложили понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса
Александр Дугин на платформе Baku Network: Ось Москва-Баку генерирует стратегическую безопасность на Южном Кавказе (ВИДЕО)
Армения должна прекратить уголовное преследование правозащитника по делам нацменьшинств – эксперты ООН