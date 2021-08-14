Туркменистан окажет гумпомощь пострадавшим от пожаров в Турции

БАКУ /Trend/ - Туркменистан окажет Турции гуманитарную помощь.

Как сообщает Trend со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство, соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В соответствии с распоряжением, министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана предписано безвозмездно передать Турции в качестве гуманитарной помощи соответствующие лекарственные и медицинские средства для лечения пострадавших в результате лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что в Турции удалось взять под контроль все лесные пожары, которые бушуют на территории страны с конца июля.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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