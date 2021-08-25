Туркменский джинсовый комплекс намерен увеличить объем экспортных поставок
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Проекты налоговых органов Азербайджана в сфере цифровизации способствуют развитию безналичных платежей
Мехрибан Алиева доносит правду о миролюбивой политике Азербайджана, толерантности и мультикультурализме – Сакит Мамедов
В Азербайджане рассматривается возможность создания совместного с компанией из РФ производства по переработке сельхозпродукции
Центром общественных свобод телеканала «Аль-Джазира» опубликована статья азербайджанского автора о гуманитарной проблеме карабахского конфликта
Самые "несчастные" актеры, или Как директор азербайджанского театра впервые сфотографировался с куклой – интервью (ФОТО)
Мы продолжим поддержку национальных специалистов Азербайджана в деле разминирования - резидент-координатор ООН
Президент Ильхам Алиев: Использовав все международные инструменты, мы восстановили свою территориальную целостность
Резидент-координатор ООН поблагодарила Президента Ильхама Алиева за усилия по принятию очень решительных национальных ответных мер против COVID-19
Президент Ильхам Алиев: Как председатель Движения неприсоединения мы играем важную роль в системе международных отношений
Президент Ильхам Алиев: Мы планируем по возможности в кратчайшие сроки вновь поселить всех бывших вынужденных переселенцев в освобожденных территориях
Президент Ильхам Алиев: В пределах своих возможностей и потенциала мы стремимся внести вклад в мир и безопасность