Президент Туркменистана посетит Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в скором времени посетит Узбекистан с официальным визитом, в ходе которого будет подписан пакет документов по сотрудничеству.

Об этом заявил в ходе рабочего видеосовещания сам глава государства, передает Trend во вторник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».

В связи с этим Бердымухамедов поручил вице-премьеру Эсенмырату Оразгелдиеву обсудить вместе со своим узбекским коллегой на предстоящем на следующей неделе заседании Совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству готовящиеся к подписанию соглашения.

«Достигнутые в ходе встреч и переговоров на высшем уровне соглашения и намеченные перспективные планы призваны вывести туркмено-узбекские политические, торговые и культурные связи на более высокий, отвечающий взаимным интересам, уровень», – сказал глава государства.

Отмечается, что ранее президент Туркменистана посещал Узбекистан с визитом в ноябре 2019 года. Также в августе нынешнего года главы двух стран встретились в национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспийского моря на полях третьей консультативной встречи президентов стран Центральной Азии.

Согласно информации, товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном в январе - июле 2021 года составил 351,8 миллиона долларов.

Так, за семь месяцев 2021 года узбекский экспорт в Туркменистан составил 100,9 миллиона долларов.

При этом Узбекистан импортировал продукцию туркменского производства на сумму 250,9 миллиона долларов.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

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