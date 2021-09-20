Туркменское предприятие экспортировало плодоовощную продукцию в Россию и Казахстан

Дайханское хозяйство «Arzuwly tutum» с начала 2021 года экспортировало 27 тонн винограда в Россию, а также по 20 тонн дыни и лука в Казахстан. Об этом сообщила отечественная газета «Rysgal» в понедельник, передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

Согласно сообщению, «Arzuwly tutum» принадлежит предпринимателю Максату Гурбандурдыеву. Он арендовал в долгосрочное пользование сроком до 99 лет 2 тысячи 200 гектаров земли в этрапе Рухубелент Дашогузского велаята.

Хозяйство в будущем планирует экспорт десятки тонн арбуза, дыни и тыквы в Казахстан.

Дайханское хозяйство «Pessaý», занимающееся сельскохозяйственным производством в Геокдепинском и Бахерденском этрапах Ахалского велаята, также экспортировало в Россию около 20 тонн винограда. В будущем предприятие планирует увеличить экспортные мощности до 540 тонн.

Недавно Индивидуальное предприятие «Miweli ülke» осуществило первую поставку дынь сорта «Гуляби» в Дубай.