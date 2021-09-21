БАКУ /Trend/ - В Туркменистане создан Оргкомитет по проведению VI Каспийского Саммита, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

Сообщается, что в целях практической реализации выдвинутых Туркменистаном инициатив по Каспийскому морю, а также основательной подготовки к предстоящему в Туркменистане Шестому Каспийскому Саммиту Президент Туркменистана подписал Постановление, в соответствии с которым создан Организационный комитет по подготовке вышеуказанного Саммита и утверждён его состав.

Согласно документу, данному Комитету предписано обеспечить осуществление координационной деятельности по организации и проведению на высоком уровне Шестого ¬Каспийского Саммита, а также всех необходимых для этого мер.