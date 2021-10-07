Туркменская компания впервые механизирует посев чеснока
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Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских миротворцев, проходивших службу в Афганистане
На фоне достижений в политической и социально-экономической сферах в сознании азербайджанской молодежи происходят важные изменения - министр молодежи и спорта
Третья доза вакцины многократно снижает вероятность развития осложнений у лиц старше 60 лет – Ягут Гараева
Современными протезами верхних конечностей обеспечены 6 участников Отечественной войны Азербайджана - минтруда (ФОТО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу “Euronews” от 7 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу CNN-Türk от 7 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджан избежал серьезных последствий дельта-штамма благодаря высоким темпам вакцинации - аналитическое агентство