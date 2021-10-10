БАКУ /Trend/ - 9 октября 2021 года при участии Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония открытия Национального дня Туркменистана во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020», которая проходит в Дубае.

В воздушной гавани города Дубая Президента Гурбангулы Бердымухамедова тепло приветствовали официальные лица ОАЭ.

В рамках рабочего визита Президент Туркменистана провел ряд двусторонних встреч высоко уровня. В частности, в международном аэропорту имени Шейха Аль-Мактума состоялась встреча Президента Туркменистана с Министром энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлом Мохаммедом Аль Мазруи.

Подчеркнув высокий уровень туркмено-эмиратских отношений, стороны констатировали эффективность двух стран в области энергетики, газохимии и других перспективных направлениях сотрудничества. Особо отмечено, что двустороннее и многостороннее партнёрство Туркменистана и ОАЭ в данных отраслях развивается успешно.

Затем кортеж Президента Туркменистана направился на выставочный павильон «Экспо-2020». Как известно, нынешний общемировой показ в ближневосточном регионе пропагандирует тренд всеобщего объединения разных стран и народов ради планетарного развития.

На центральной площади экспоцентра — Аль-Васл под звуки гимнов двух стран – Туркменистана и ОАЭ состоялась церемония открытия Национального дня Туркменистана. На торжествах также приняла участие Государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству и генеральный директор Expo 2020 Dubai Реема Аль Хашеми.

Президент Туркменистана вместе с высокопоставленными лицами ОАЭ осмотрел туркменский павильон, где выставлены достижения Туркменистана во всех ключевых сферах национальной экономики. Национальный павильон Туркменистана, расположенный в зоне «Мобильность», является одним из отличительных павильонов Экспо-2020 в Дубае, он работает под девизом «Путешествие в культуру с ахалтекинскими лошадьми». Внутренняя экспозиция смотра всесторонне посвящена теме участия страны.

В ходе ознакомления с национальным павильоном участникам был показан видеоролик, демонстрирующий достижения Туркменистана в области транспорта, строительства, здравоохранения, спорта и культуры. Глава государства обширно ознакомил участников смотра с передовыми направлениями развития страны, а также высокими показателями, достигнутыми Туркменистаном за годы Независимости.

Лидер Нации также посетил павильон Объединенных Арабских Эмиратов, где показаны передовые тенденции развития ОАЭ.

По окончании смотра, Глава государства направился в Центр приемов Всемирной выставки ЭКСПО-2020.

Здесь состоялись переговоры Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с заместителем премьер-министра и министром по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахайяном.

В ходе беседы стороны особо отметили конструктивный характер традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, базируясь на принципах взаимного уважения и поддержки, планомерно выводятся на новый, ещё более высокий уровень.

Стороны также обсудили двусторонние отношения в различных сферах взаимовыгодного партнерства, в частности в области экономики, инвестиций и развития в интересах двух дружественных стран и народов.

Также по итогам переговоров подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающий широкий круг вопросов многопланового партнерства Туркменистана и ОАЭ.