Туркменистан представлен на министерской встрече Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

БАКУ /Trend/ - Туркменская делегация под руководством главы МИД Рашида Мередова принимает участие в шестой встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в столице Казахстана Нур-Султане, передает во вторник Trend со ссылкой на TURKMENPORTAL.

Участники встречи обсуждают вопросы обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане, в том числе возможности для оказания помощи афганскому народу в целях предотвращения гуманитарного кризиса.

С главами делегаций, участвующих в работе заседания, встретился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

СВМДА – общеазиатская диалоговая площадка для обсуждения региональных проблем и развития практического сотрудничества. В качестве пяти основных направлений взаимодействия определены экономическое, военно-политическое, гуманитарное и экологическое измерения, а также сфера новых вызовов и угроз.

Напомним, что форум СВМДА был создан по инициативе Казахстана в 1992 году. Его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Девять стран, в том числе и Туркменистан, и пять международных организаций участвуют в нем в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)