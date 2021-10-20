Туркменистан готовится к Конференции ООН по изменению климата

Туркменистан готовится принять участие в Конференции ООН по изменению климата (COP26), которая состоится в Глазго с 31 октября по 12 ноября, передает Trend со ссылкой на Электронную газету «Золотой век».

Так, в рамках поддержки усилий страны в реализации проектов в области защиты окружающей среды и климата, Посольство Великобритании в Туркменистане и Программа развития ООН была организована онлайн-встреча партнеров. В ходе совещания участники ознакомились с процессом подготовки определяемого на национальном уровне вклада (NDC), текущей программной деятельности в Туркменистане в рамках усилий по достижению национальных приоритетов в области изменения климата.

«Странам необходимо объединиться для достижения амбициозного, всеобъемлющего и сбалансированного результата переговоров высокого уровня на COP26 в Глазго, которые затронут все проблемы и не оставят ни одной из сторон позади. Посольство Великобритании в Туркменистане радо активно сотрудничать с Офисом постоянного координатора ООН, ПРООН и национальными партнерами в оказании поддержки Туркменистану в процессе подготовления к COP26. Мы также готовы работать вместе со всеми единомышленниками для дальнейшей поддержки национальных усилий правительства Туркменистана по борьбе с изменением климата» – сказал в своей вступительной речи Джон Хамильтон, заместитель главы миссии Посольства Великобритании в Туркменистане.

В свою очередь, представители национальных министерств и ведомств присоединились к обсуждениям по подготовке определяемого на национальном уровне вклада (NDC), разрабатываемого в настоящее время при координации ПРООН в Туркменистане, а также проинформировали участников о подготовке визита туркменской делегации высокого уровня на саммит в Глазго.

Участники также ознакомились с Заключительным резюме инициатив молодежи в Туркменистане, которое будет представлено на Молодежной конференции ООН по изменению климата (COY16)