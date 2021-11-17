"Туркменгаз" закупит оборудование у компании ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение о заключении контракта между Государственным концерном "Туркменгаз" и компанией ОАЭ Auguste International F.Z.E на закупку материально-технического оборудования и запасных частей.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на СМИ Туркменистана.

Закупаемое материально-техническое оборудование и запасные части будут использованы для замены устаревшего оборудования и ремонта установок на газодобывающих станциях управления "Довлетабатгазчыкарыш" на юге-востоке Туркменистана.