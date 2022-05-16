БАКУ /Trend/ - В Туркменистане расширят цифровые банковские услуги для бизнеса, передает Trend со ссылкой на информационный портал "Бизнес Туркменистан".

Об этом сообщил вице-премьер Туркменистана Мухамметгулы Мухаммедов главе государства Сердару Бердымухамедову на заседании правительства.

По его словам, в Туркменистане реализуются комплексные меры с целью совершенствования цифровой системы, расширения системы Internet-bank и дистанционных онлайн-платежей.

С 2019 года подобные услуги оказывает акционерно-коммерческий банк "Рысгал", отметил вице-премьер.

Учитывая большую заинтересованность клиентов банков в этом виде обслуживания и накопленный позитивный опыт, на рассмотрение главы государства было представлено предложение о введении в действие системы Internet-bank в государственном коммерческом банке "Дайханбанк", а также в акционерно-коммерческих банках "Халкбанк" и "Сенагат" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Президент одобрил представленное предложение и поручил вице-премьеру принять меры для организации деятельности отечественных банков в соответствии с реалиями времени.