Туркменская авиакомпания возобновила регулярные рейсы в Казань

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Туркменистан" 1 июня восстановила полётную программу по направлению Казань-Туркменабат, выполнив первый рейс в Туркменабат, передает Trend в четверг со ссылкой на Turkmenportal.

Согласно данным, рейс T5 738 вылетел из Казани в 19:07 (GMT+3) и прибыл в Туркменабат в 22:10 (GMT+5). Время перелёта составило примерно 3 часа.

По воздушному маршруту Казань-Туркменабат самолёты авиакомпании "Туркменистан" будут летать по средам из терминала 1A. Вылет рейса из Казани в 18:30 (GMT+3).

Отметим, что регулярное авиасообщение между Туркменистаном и другими странами мира было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.