Перед зданием «Türkmeniň ak öýi» состоялось международное творческое мероприятие (ФОТО)

Сегодня на площади перед зданием «Türkmeniň ak öýi» в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята состоялось международное творческое мероприятие, в котором приняли участие отечественные и зарубежные мастера искусств.

В нашей стране стало доброй традицией проведение концертов в преддверии знаковых событий. Торжество, призванное создать особую праздничную атмосферу накануне Шестого Каспийского Саммита, который состоится в Ашхабаде, продемонстрировало всё многообразие жанров и самобытный талант исполнителей. Участие популярных зарубежных артистов, придав новый импульс активизации творческого взаимодействия, стало ярким событием в культурной жизни страны.

Подобные акции повышают значимость проводимых в нашей стране масштабных мероприятий, они сплачивают туркменистанцев, превращаясь в настоящий праздник творчества и вдохновения.

Бурными аплодисментами приветствовали зрители выступления музыкантов, танцоров и певцов, прославляющих достижения нашей Отчизны. Ведь овации – самая высокая оценка их труда и таланта.

Этот прекрасный музыкальный праздник – свидетельство успешности и признания в мире позитивной политики, последовательно претворяемой в жизнь под руководством ­Аркадаглы Сердара, направленной на широкое международное сотрудничество.

Взаимодействие в области культуры со многими странами мира способствует укреп­лению дружбы и доверия, популяризации богатого историко-культурного наследия туркменского народа, его самобытных традиций. Вместе с тем международное сотрудничество открывает новые перспективы для совершенствования мастерства творческих деятелей, обмена опытом и изучения достижений культуры и искусства.

Наряду с туркменскими мастерами искусств в праздничном концерте приняли участие популярные зарубежные исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, в частности, Фардавс Хошимов из Республики Таджикистан, Мари Краймбери, группа «Artik & Asti» из Российской Федерации, группа «Jukebox Trio» из Республики Татарстан Российской Федерации, Амани Суисси из Туниса, Доктор Албан из Швеции, Балкис из Объединённых Арабских Эмиратов, Эмин Агаларов из Российской Федерации и Азербайджанской Республики, Демет Акалин из Турецкой Республики, Айкон из США.

В выступлениях известных исполнителей отразилась колоритность национальных традиций, песни и музыка подчеркнули важную роль культуры и искусства в укреплении дружественных отношений между народами.

Особая торжественная атмосфера концерта вызывала чувства единения и сплочённости у зрителей, которые сопровождали выступ­ления артистов бурными аплодисментами. Звучавшие у подножия гор до позднего вечера национальные и зарубежные музыка и песни преисполнили сердца людей любовью к нашей замечательной стране – независимому нейтральному Туркменистану, где дружба и счастье идут рядом, глубокой признательностью Герою-Аркадагу и Президенту Туркменистана за возможность благополучно жить в эту прекрасную эпоху.

Исполненный туркменскими артистами танец куштдепди придал праздничному мероприятию особое настроение. Его волшебная музыка и танцевальные движения не смогли оставить никого равнодушными. Зарубежные исполнители в едином порыве присоединились к танцорам.

Заключительным аккордом этого прекрасного культурного мероприятия прозвучала песня «Arkadagly Serdara şöhrat!», ставшая своеобразным гимном, в замечательной музыке и вдохновенных словах которой отразились искренняя гордость за успехи и достижения нашей страны, вера в прекрасное будущее Отчизны, уверенно следующей по пути, проложенному Героем-Аркадагом и продолженному Аркадаглы Сердаром, к новым высотам развития.