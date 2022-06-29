...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Туркменистан

Перед зданием «Türkmeniň ak öýi» состоялось международное творческое мероприятие (ФОТО)

Туркменистан Материалы 29 июня 2022 10:12
Перед зданием «Türkmeniň ak öýi» состоялось международное творческое мероприятие (ФОТО)

Читайте Trend в

Сегодня на площади перед зданием «Türkmeniň ak öýi» в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята состоялось международное творческое мероприятие, в котором приняли участие отечественные и зарубежные мастера искусств.

В нашей стране стало доброй традицией проведение концертов в преддверии знаковых событий. Торжество, призванное создать особую праздничную атмосферу накануне Шестого Каспийского Саммита, который состоится в Ашхабаде, продемонстрировало всё многообразие жанров и самобытный талант исполнителей. Участие популярных зарубежных артистов, придав новый импульс активизации творческого взаимодействия, стало ярким событием в культурной жизни страны.

Подобные акции повышают значимость проводимых в нашей стране масштабных мероприятий, они сплачивают туркменистанцев, превращаясь в настоящий праздник творчества и вдохновения.

Бурными аплодисментами приветствовали зрители выступления музыкантов, танцоров и певцов, прославляющих достижения нашей Отчизны. Ведь овации – самая высокая оценка их труда и таланта.

Этот прекрасный музыкальный праздник – свидетельство успешности и признания в мире позитивной политики, последовательно претворяемой в жизнь под руководством ­Аркадаглы Сердара, направленной на широкое международное сотрудничество.

Взаимодействие в области культуры со многими странами мира способствует укреп­лению дружбы и доверия, популяризации богатого историко-культурного наследия туркменского народа, его самобытных традиций. Вместе с тем международное сотрудничество открывает новые перспективы для совершенствования мастерства творческих деятелей, обмена опытом и изучения достижений культуры и искусства.

Наряду с туркменскими мастерами искусств в праздничном концерте приняли участие популярные зарубежные исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, в частности, Фардавс Хошимов из Республики Таджикистан, Мари Краймбери, группа «Artik & Asti» из Российской Федерации, группа «Jukebox Trio» из Республики Татарстан Российской Федерации, Амани Суисси из Туниса, Доктор Албан из Швеции, Балкис из Объединённых Арабских Эмиратов, Эмин Агаларов из Российской Федерации и Азербайджанской Республики, Демет Акалин из Турецкой Республики, Айкон из США.

В выступлениях известных исполнителей отразилась колоритность национальных традиций, песни и музыка подчеркнули важную роль культуры и искусства в укреплении дружественных отношений между народами.

Особая торжественная атмосфера концерта вызывала чувства единения и сплочённости у зрителей, которые сопровождали выступ­ления артистов бурными аплодисментами. Звучавшие у подножия гор до позднего вечера национальные и зарубежные музыка и песни преисполнили сердца людей любовью к нашей замечательной стране – независимому нейтральному Туркменистану, где дружба и счастье идут рядом, глубокой признательностью Герою-Аркадагу и Президенту Туркменистана за возможность благополучно жить в эту прекрасную эпоху.

Исполненный туркменскими артистами танец куштдепди придал праздничному мероприятию особое настроение. Его волшебная музыка и танцевальные движения не смогли оставить никого равнодушными. Зарубежные исполнители в едином порыве присоединились к танцорам.

Заключительным аккордом этого прекрасного культурного мероприятия прозвучала песня «Arkadagly Serdara şöhrat!», ставшая своеобразным гимном, в замечательной музыке и вдохновенных словах которой отразились искренняя гордость за успехи и достижения нашей страны, вера в прекрасное будущее Отчизны, уверенно следующей по пути, проложенному Героем-Аркадагом и продолженному Аркадаглы Сердаром, к новым высотам развития.

Перед зданием «Türkmeniň ak öýi» состоялось международное творческое мероприятие (ФОТО)
Перед зданием «Türkmeniň ak öýi» состоялось международное творческое мероприятие (ФОТО)
Перед зданием «Türkmeniň ak öýi» состоялось международное творческое мероприятие (ФОТО)
Перед зданием «Türkmeniň ak öýi» состоялось международное творческое мероприятие (ФОТО)
Перед зданием «Türkmeniň ak öýi» состоялось международное творческое мероприятие (ФОТО)
Перед зданием «Türkmeniň ak öýi» состоялось международное творческое мероприятие (ФОТО)
Перед зданием «Türkmeniň ak öýi» состоялось международное творческое мероприятие (ФОТО)
Перед зданием «Türkmeniň ak öýi» состоялось международное творческое мероприятие (ФОТО)
Перед зданием «Türkmeniň ak öýi» состоялось международное творческое мероприятие (ФОТО)
Перед зданием «Türkmeniň ak öýi» состоялось международное творческое мероприятие (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости