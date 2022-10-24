Турецкая авиакомпания возобновляет регулярные рейсы в Туркменбаши

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Turkish Airlines со 2 ноября возобновит регулярные авиарейсы по маршруту Стамбул-Туркменбаши-Стамбул, передает Trend в понедельник со ссылкой на Turkmenportal.

Авиарейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и четвергам. Ожидается, что их регулярность будет увеличиваться.

Для посещения Турции гражданам Туркменистана нужна виза. Стоимость однократной визы начинается от 60 долларов США, а двукратной — 120 долларов США. Минимальная стоимость билетов в одну сторону — от 497 долларов США.

Отметим, что регулярное авиасообщение между Стамбулом и Туркменбаши было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С начала пандемии Turkish Airlines, наряду с авиакомпанией "Туркменистан", осуществляла только чартерные рейсы в Туркменбаши и обратно.