Ашхабад готов принять трехсторонний саммит Туркменистан - Азербайджан - Турция

БАКУ /Trend/ - Ашхабад готов принять трехсторонний саммит, который пройдет в формате "Туркменистан - Азербайджан - Турция".

Об этом 18 ноября сказал председатель Верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом, передает Trend в субботу со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

По его словам, трехстороннее партнерство в формате "Туркменистан - Азербайджан - Турция" имеет огромное значение, и Ашхабад объявляет о готовности организовать у себя данный саммит.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в рамках подготовки к трехстороннему саммиту отдельно проходят встречи министров иностранных дел, транспорта и энергетики трех стран, а также ведется работа над документами, которые будут подписаны в ходе встречи высокого уровня.

Председатель Верхней палаты парламента также предложил организовать встречу министров иностранных дел трех стран с целью завершения подготовительных процедур.