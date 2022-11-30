В Москве состоится встреча глав МИД Туркменистана и России - Захарова

БАКУ /Trend/ - 6 декабря в Москве состоится встреча между заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и главой МИД России Сергеем Лавровым

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов посетит Россию для участия в 12-м заседании межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.