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В Москве состоится встреча глав МИД Туркменистана и России - Захарова

Туркменистан Материалы 30 ноября 2022 16:37 (UTC +04:00)
В Москве состоится встреча глав МИД Туркменистана и России - Захарова

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - 6 декабря в Москве состоится встреча между заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и главой МИД России Сергеем Лавровым

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов посетит Россию для участия в 12-м заседании межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

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